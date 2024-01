Stát vyčlenil téměř padesát milionů na další pomoc vesnickým obchůdkům

Venkovské obchody mohou už potřetí požádat o příspěvek na provoz. Ministerstvo průmyslu letos vyčlenilo přes 49 milionů korun na jejich podporu. Každá prodejna, která splní podmínky, může získat až 130 tisíc korun. Dotační titul Obchůdek je zatím schválený do roku 2025. Ministerstvo průmyslu navrhlo ho prodloužit o dalších pět let. Programy se do něj mohou hlásit do 15. dubna.