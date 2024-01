Zemřel herec a hudebník Norbert Lichý. V prosinci oslavil devětapadesáté narozeniny. Informaci o jeho úmrtí bez konkrétního data zveřejnilo ostravské Divadlo Petra Bezruče, v němž dlouhodobě působil. Divadlu to oznámila rodina umělce, který byl držitelem prestižních ocenění.

Před kamerou dostával Lichý menší role, díky svému hereckému projevu ale rozhodně nezapadl. Objevil se třeba ve filmech Lidice, v detektivce Ve stínu nebo v komedii Okresní přebor. Spolupracoval také s rozhlasem a byl oblíbeným hlasem audioknih.

„S ohledem na rodinu nebudeme zatím okolnosti úmrtí více komentovat. Další informace zveřejníme v pátek,“ řekla mluvčí divadla Marcela Bednaříková.

Ostravský rodák se 29. prosince 1964 narodil do rodiny režiséra, herce a dramatika Saši Lichého. Na prknech Divadla Petra Bezruče se objevil už jako dítě. Po maturitě na gymnáziu nebyl přijat ke studiu herectví na JAMU, a tak v roce 1984 nastoupil jako elév do angažmá v Severomoravském divadle Šumperk. V letech 1986 až 1987 byl v angažmá v Divadle loutek a následně nastoupil do Divadla Petra Bezruče.

Svérázného herce publikum obdivovalo a patřil k nejvýraznějších postavám současné ostravské divadelní scény. Považoval se za patriota a angažmá v pražských divadlech ho nelákalo. Lichý hrál mimo jiné Harpagona v Lakomci, Duncana v Macbethovi, Truffaldina ve Sluhovi dvou pánů, Parfena Semjonoviče Rogožina v Idiotovi či Antonína Důru v Rozmarném létu.

Na úmrtí herce reagoval na síti X i ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Byl naprosto nezaměnitelný a svůj. Vždy si ho budu pamatovat z filmu Lidice,“ uvedl Baxa.