Necelých čtrnáct dní mají lidé na odevzdání daňového přiznání elektronickou formou. On-line cesta je povinná například pro živnostníky, kterým stát otevřel datovou schránku. Termín končí 2. května a do té doby je potřeba i zaplatit. Kdo má daňového poradce, má i víc času, a to až do 1. července.