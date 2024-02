Za jízdu bez dálniční známky je průměrná pokuta 1100 korun. Policie v lednu vybrala o čtvrtinu víc peněz

Policie v lednu řidičům rozdala čtyři tisíce pokut za jízdu bez dálniční známky. To je meziročně o deset procent víc. ČT to sdělila vrchní komisařka Hana Rubášová. Na pokutách tak policie celkem vybrala oproti stejnému období vloni o čtvrtinu víc peněz – celkem 4 662 300 korun. Průměrně řidiči policii zaplatili 1100 korun, přestupek se jim tak oproti loňskému lednu prodražil zhruba o stokorunu. Cena dálniční známky se přitom bude od března zvyšovat.

Dálniční známky mají od roku 2021 elektronickou podobu. Do letošního roku platilo, že se dalo počáteční datum platnosti odložit až o tři měsíce. Od začátku letošního roku se ale pravidla změnila – odklad platnosti lze prodloužit jen o 30 dní ode dne koupě.

Podle Hany Rubášové, vrchní komisařky české policie, jsou první tři měsíce roku co do počtu pokut za využívání placených úseků bez platné dálniční známky vždy enormní. „Lidé na začátku roku často zapomínají kupovat nové dálniční známky. Srovnání s minulým rokem ale mluví za vše,“ dodala Rubášová.

Stále ale platí, že dálniční známky si řidiči mohou pořídit kdykoliv během roku, a to včetně těch s roční platností. Známky jsou pak aktivní po celý rok od vybraného data.

Cena roční dálniční známky od března zdraží z původních 1500 na 2300 korun. Naopak kupón na deset dní zlevní o čtyřicet korun, řidiči tak za něj zaplatí 270 korun. A zlevnění se promítne i do ceny měsíční známky, majitelé vozidel ušetří desetikorunu. Za měsíc jízdy po tuzemských dálnicích tak řidiči zaplatí 430 korun. Od března bude nově možné si zakoupit i jednodenní kupón s platností vždy do půlnoci dne, na který byl zakoupen, vyjde na 200 korun.

A hlouběji do peněženek budou muset od března sáhnout i majitelé vozů, které pohání zemní plyn nebo biometan, tedy ty, jež spadají do kategorie Eko dálničních známek. Ještě do konce letošního února za ně utratí o polovinu méně než řidiči motorových vozidel. Poté ale i je čeká změna, od března 2024 vyjde Eko kupón levněji jen o čtvrtinu.