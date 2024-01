Volba poštou je pro občany v cizině často jedinou možností, míní Kovářová. Domluvme se na jiném zjednodušení, říká Dostálová

Ve středu se poslanci začnou na mimořádné schůzi zabývat návrhem na zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Ti dle místopředsedkyně sněmovny Věry Kovářové (STAN) mají často volební místnosti velmi daleko, jsou proto znevýhodněni před voliči v Česku. „Tam, kde jsou voliči buď za prací, Erasmu či stážích, je pro ně korespondenční volba často jedinou možností,“ upozornila v Událostech, komentářích. Zákonodárci mají podle místopředsedkyně sněmovny Kláry Dostálové (za ANO) řešit důležitější věci, než je volba poštou. Podle ní by navíc zákon mohl narazit na ústavnost. Koalice by se s opozicí měla domluvit na jiném způsobu zjednodušení volby pro občany v cizině, myslí si.

„Myslíme si, že Česká republika má řešit úplně jiné problémy než je korespondenční volba,“ poznamenala Dostálová. Mrzí ji, že opozici vládní koalice nevyzvala k jednání. „Neprošel mezirezortním připomínkovým řízením, nevyjadřovali se k tomu legislativci,“ doplnila.

Podle Dostálové také parlamentní institut upozorňuje na rizika korespondenční volby. „Zejména na takové to rodinné nebo skupinové volení, že budou popřeny zásady demokracie, tedy svobodné a tajné volby,“ uvedla. Opozice s vládní koalicí by se podle ní spolu měly domluvit na jiném způsobu, jak zjednodušit Čechům v zahraničí volit. „Třeba více poboček zastupitelských úřadů, ať je to lidem blíže a tak dále,“ zmínila jako příklad.

„Jinak mi to celé zavání účelovostí, proč se to tak hrne k roku 2025, (…) opravdu se bojím, že to narazí na ústavnost,“ dodala Dostálová. Na dotaz, zda to ANO odmítá kvůli tomu, že u občanů v zahraničí nemá tak velkou podporu, odpověděla protidotazem, zda vláda korespondenční volbu nechce zavést z důvodu, že u Čechů doma příliš neboduje a má strach.