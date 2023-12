Víc lidí na trhu práce by mohlo rozhýbat ekonomiku. Jenže nezaměstnanost je malá

„Vždycky jsem toužil po tom vést lidi, i když dneska už od toho trošičku odbočuji, protože vést lidi je strašně těžké. Plus mít na starosti celou výrobu se změnami, které tu každý den probíhají. Ale asi mě to po těch dvaadvaceti letech ještě pořád motivuje,“ sděluje mistr Filípek.

Větší poptávka po práci

Že se poslední dobou zaměstnanci shánějí o něco lépe, vidí třeba i ve firmě Ahrend. A to jak u těch specializovaných, tak třeba i dělnických pozic. „Není to nic dramatického, ale za poslední dobu, protože neustále hledáme nové zaměstnance, se nám daří nepatrně rychleji nové pozice obsazovat, než třeba před rokem,“ uvádí ředitel Petr Hampl.

Nezaměstnanost v Česku ale stále zůstává na úrovni, která patří mezi nejnižší v Evropě. I přesto, že výkon ekonomiky patří naopak k těm nejhorším. Právě víc lidí na trhu práce by podle odborníků mohlo pomoct hospodářství rozhýbat. Problém je to ale podle nich dlouhodobý.

„Nevěřím tomu, že se v blízké době povede tento trend zvrátit a najednou tady budeme mít dostatek pracovních sil. Je to běh na dlouhou trať a koneckonců není to jen náš problém, ale je to problém i dalších zemí,“ míní vedoucí tajemník Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Zikeš.

„My dlouhodobě mluvíme o tom, že potřebujeme, aby české hospodářství produkovalo výrobky a služby s vyšší přidanou hodnotou, protože jsme v něčem, čemu ekonomové říkají past středních příjmů. Tedy naše výrobky a služby se prodávají na společném trhu za nižší ceny, než se prodávají výrobky a služby ostatních konkurenčních států, které jsou v Evropě,“ sděluje prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Česká ekonomika by měla přidat

Aspoň částečně by v Česku pomohlo podle personalistů rozvolnit trh. Více zahraničních pracovníků nebo častější částečné úvazky. Právě ty tvoří v tuzemsku jen šest procent všech pracovních úvazků a řadí tak Česko na dvacátou příčku v Unii.