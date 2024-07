Ústavní soud se zastal dětské oběti zneužití v rodině

Ústavní soud (ÚS) se zastal dětské oběti zneužití v rodině a zjednodušil dívce cestu k náhradě újmy. Ve středečním nálezu zdůraznil, že trestní soudy by neměly poškozené zbytečně odkazovat na občanskoprávní řízení, pokud mohou o náhradě rozhodnout samy, třeba alespoň částečně. Občanskoprávní řízení totiž znamená další dokazování, konfrontaci s pachatelem a oživení nepříjemných vzpomínek. Ještě víc to platí u zvláště zranitelných obětí, například právě dětí.

„Trestním soudům bylo svěřeno rozhodování o adhezních nárocích poškozených právě proto, aby poškozený mohl dosáhnout uspokojení svých nároků již v trestním řízení a nemusel podstupovat rovněž řízení občanskoprávní, což může být spojeno s opětovným prožíváním nepříjemných či traumatizujících zážitků,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Tomáše Langáška.

Ústavní soud se zabýval případem dívky, která se stala obětí opakovaného pohlavního zneužití. Bylo jí tehdy sedm až deset let. Činu se dopustil tehdejší partner její matky. Dostal podmínku. Dívčin zmocněnec u Okresního soudu v Blansku zároveň uplatnil nárok na náhradu újmy dvě stě tisíc korun, avšak bez úspěchu. Okresní soud dívku odkázal na občanskoprávní řízení se zdůvodněním, že nemá k dispozici žádné listinné důkazy v podobě zpráv odborných lékařů či psychologa, ze kterých by bylo zřejmé, do jaké míry čin narušil dívčin přirozený psychický a sexuální vývoj.