Účast na screeningu plic je pod očekáváním. Pomáhá přitom včas odhalit nádor

Preventivní program na odhalení rakoviny plic je skoro v půlce pětileté pilotní doby. Určený je pro čtvrt milionu silných kuřáků nad 55 let věku. Lékaři za tu dobu oslovili každého desátého z nich, zapojila se polovina. Nádor se bez screeningu často projeví příliš pozdě na to, aby se dal zvládnout. Ročně na něj v tuzemsku umírá pět tisíc lidí.

Pozitivní nález mělo přes dvě stě účastníků screeningu. Polovina z nich v raném, dobře léčitelném stadiu. Právě to je cíl screeningu. Podle národního centra je ale celková účast zatím pod očekáváním. Za první rok a tři čtvrtě s ní souhlasilo deset tisíc lidí, dvě třetiny z nich šly na CT.

„Záchyt odpovídá více než třem procentům pozitivních nálezů v rizikové populaci a to říká jednu věc – že maximum lidí, mezi 55 až 74, kteří kouřili nebo kouří, by se měli snažit do programu zapojit,“ podotýká přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Koziar.

Ve druhé polovině programu budou pneumologové usilovat o větší spolupráci s praktickými lékaři. Zároveň postupně roste síť center s možností CT vyšetření. Na začátku jich bylo třináct, nyní jich je třicet.

Třeba ve Fakultní Thomayerově nemocnici vyšetřují pacienty na CT v rámci screeningu dva dny v týdnu. Každý den přijde zhruba deset lidí. Kvůli zvyšujícímu se zájmu navýší od příštího měsíce kapacitu o dvacet procent.