Tropy v Česku vydrží do konce týdne

Vedra z předchozích dnů se zmírní, tropické teploty ale v Česku vydrží nejméně do konce víkendu. Srážek bude jen málo. Přibude jich v pondělí, kdy by také teplotní maxima měla spadnout pod třicet stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).