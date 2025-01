Teplo vystřídá ochlazení, na horách má sněžit

Ve středu by měly srážky ustávat. Obloha ale zůstane oblačná až zatažená, jen večer s občasným polojasnem. Čtvrtek má být polojasný, místy s mlhami. Noc bude chladná, při celonočním vyjasnění mohou teploty klesnout až na minus čtyři stupně. V pátek bude většinou oblačno, s ojedinělými přeháňkami, na horách sněhovými.

„Ještě v pátek ráno by při větru mohly klesnout noční teploty na čtyři stupně až nulu, jinak budou od plus dvou do minus dvou stupňů, stejně tak bude v sobotu. V neděli už by měly teploty klesnout na plus jeden až minus tři stupně a příští týden to zatím vypadá, že by noční teploty měly být pod nulou,“ uvedla meteoroložka ČT Marie Odstrčilová. Chladněji bude zřejmě i přes den. „Zatím zažíváme nadprůměrné lednové teploty. V pátek už by denní teploty ale měly být mezi čtyřmi až osmi stupni Celsia,“ dodala.

Slunečný nebude ani víkend. Podle předpovědi má být oblačno až zataženo, v závěru i polojasno. Zejména na horách může občas sněžit, v nížinách budou srážky dešťové nebo smíšené. Nejvyšší denní teploty se v sobotu mohou dostat ještě k sedmi stupňům, na přelomu týdne ale klesnou na minus dva až plus tři stupně.