Systému stavebního řízení stále chybí propojení nové a původní verze

Úředníci a projektanti zkoušejí novinky v systémech digitalizovaného stavebního řízení, které přibyly páteční aktualizací systému. Podle nich povětšinou fungují. Podle vyjádření zástupců pražských městských částí, které získala ČTK, však systém i po aktualizaci vykazuje zásadní nedostatky. Úředníci čekají hlavně na propojení starého programu s novým, to by mělo být k dispozici na konci ledna.

Tomáš Novotný zatím nemá dobrou zkušenost ani důvěru v další fungování. Od července zadal digitálně zhruba deset žádostí.

Podobně to vnímají i někteří zástupci městských částí, které oslovila ČTK. „Způsob práce se dosud příliš nezměnil. Fungování systému je stále nekomfortní, pomalé, s duplicitním manuálním vyplňováním dat a nedořešeným doručováním neztotožněným osobám. Práce s databází je časově velmi náročná a vyhledávání dokumentů uživatelsky nepřívětivé. Uvítali bychom další významné úpravy,“ řekl například mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Ministerstvo pro místní rozvoj bude na zlepšení dál pracovat a do konce roku slibuje doplnit další funkce. Úředníci by pak měli mít možnost pracovat s novým systémem stejně jako se starým nejpozději od konce ledna. Původní a digitální systémy vzájemně propojí. Umožní to novela stavebního zákona, která byla minulý týden přijata Senátem a měla by začít platit od nového roku. Archivy jednotlivých stavebních úřadů by se tak v papírové podobě neměly dál rozrůstat.