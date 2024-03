Středula na sněmu největší odborové centrály nebude mít vyzyvatele

Josef Středula nebude mít na mimořádném sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) vyzyvatele. Nominace do čela největší odborové centrály sice kromě něj získala také místopředsedkyně Radka Sokolová, ta se ale o funkci ucházet nebude. Část odborářů tak na sněmu navrhne, aby se obsadil jen místopředsednický post a o šéfovi ČMKOS se rozhodlo až na podzim. Do funkce místopředsedy odborové svazy navrhly vedoucího sociálně-ekonomického oddělení ČMKOS Jiřího Vaňáska a Jana Křemena z Českého rozhlasu.

„Teď je to o Josefu Středulovi, a o tom, jestli získá znova důvěru členů Českomoravské organizace odborových svazů. A to je důvod, proč si myslím, že by on měl být jediným kandidátem,“ poznamenala Sokolová.

Rada ČMKOS v pondělí doporučila, aby se volby vedení příští pondělí na sněmu uskutečnily. Podle některých předáků je do mimořádného sněmu krátká doba na to, aby bylo možné najít do čela centrály nové osobnosti, které by se stihly všem svazům představit. Některé svazy nominace nepředložily, rozhodnou se podle situace. Zvažují také, že by jejich delegáti hlasovali jen pro obsazení postu místopředsedy, aby centrála měla potřebné dvoučlenné vedení. Hledal by se pak nový kandidát na předsedu.

Mimořádný sněm by měl debatovat také o dalším postupu odborů. ČMKOS kritizuje třeba důchodovou reformu, a to hlavně odsouvání důchodového věku či nastavení dřívější penze pro náročné profese. Nesouhlasí ani se záměrem zrušit od ledna zaručené mzdy ve firmách, který schválila v návrhu novely zákoníku práce vláda ve středu.

Sokolová centrálu dočasné řídí poté, co Středula začátkem března skončil ve vedení kvůli neplacení členských příspěvků a o týden později rezignoval kvůli zdraví a věku místopředseda Vít Samek.