Stavební spořitelny slibují dorovnání snížené státní podpory. Ale jen novým klientům a dočasně

Od příštího roku klesne maximální státní podpora stavebního spoření, místo dvou tisíc dostanou střadatelé pouze tisíc korun. Platit to bude u všech smluv, kterých jsou zhruba tři miliony. Některé stavební spořitelny už oznámily, že novým klientům částku dorovnají. Nabídka je ale časově omezena.

„Tím, že se snížila podpora na polovinu, spousta klientů přišla s tím, že to chce zrušit. Stavební spořitelny reagují marketingovými akcemi, snaží se dorovnat atraktivitu,“ sdělil osobní bankéř z České spořitelny Marcelo Paulo Donaire.

Aby střadatel získal maximální podporu, musí na stavební spoření uložit alespoň dvacet tisíc korun ročně. Toto pravidlo bude platit i příští rok, kdy se ale státní podpora sníží na polovinu. „Klienti samozřejmě tuto úpravu státního příspěvku vnímají. Nicméně v souvislosti s dotačním poradenstvím a s garantovanou úrokovou sazbou jsou ochotni to akceptovat,“ okomentoval oblastní ředitel Modré pyramidy Julius Pál.

„Zhodnocení stavebního spoření je dnes srovnatelné se spořicím účtem se sazbou kolem 5,5 procenta, což je poměrně zajímavé,“ doplnil Kielar. Úrok na stavebním spoření je přitom garantovaný a klienti tak dopředu vědí, jak se jim v průběhu minimálně šesti let peníze zhodnotí.

Novinkou bude také zdanění státní podpory, která bude spadat mezi takzvané ostatní příjmy. Daň ale budou platit pouze ti, kterým souhrn těchto příjmů přesáhne padesát tisíc korun. „Pokud to bude méně než padesát tisíc, což bude naprostá většina případů, bude státní podpora od daně osvobozena. Takže se nemusí platit daň, nemusí se ani uvádět do daňového přiznání,“ ujasnil odborný konzultant Stavebky.cz Petr Kielar.

Pokud by chtěl střadatel smlouvu vypovědět před jejím koncem, musí počítat s komplikacemi. „Nepřijde o prostředky, které tam vložil, nepřijde o úroky z vkladů, nicméně my tuto variantu nedoporučujeme, protože by přišel o státní příspěvek,“ uvedl Pál.

„Pro klienty, kteří spoří už třetím, čtvrtým, pátým rokem, by to nemuselo být výhodné, protože přijdou o všechny státní příspěvky,“ sdělil Donaire.

Ani ten, kdo nechá smlouvu doběhnout, nezíská peníze ihned. Musí počítat s tím, že je dostane až tři měsíce po podání výpovědi.