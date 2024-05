Stát nabízí k prodeji zámek Štiřín, chce za něj více než tři miliardy

Poukázal na to, že kdyby šla vyvolávací cena v dalších kolech výrazně dolů, pro stát by to už nebyl tak zajímavý příjem a politicky by to bylo velmi komplikované. „Za této situace si umím představit, že se vrátíme k jednacímu stolu a stát bude hledat ještě další řešení a možná si ten zámek ponechá,“ myslí si Čermák.

O využití zámku měla zájem obec Kamenice, v jejímž katastru se areál Štiřína nachází, na společném projektu se státem se ale nedomluvila. Prostor pro další jednání by se podle starosty Pavla Čermáka (nez.) mohl ještě otevřít, pokud by dražba Štiřína nebyla úspěšná. Bude však podle něj záležet na politické situaci.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) ale loni v květnu argumentoval tím, že provoz areálu je ztrátový. Za předchozích deset let tam ministerstvo zahraničí pořádalo podle něj pouze sedm akcí a zájem jiných státních institucí byl také malý. Ministerský příspěvek na provoz zámku činil za tu dobu podle Lipavského 260 milionů korun.

Proti dražbě se stavěla i Kamenice

Proti dražbě se stavěla také obec Kamenice, která navrhovala společný projekt se státem. V části zámku mohly být podle ní ordinace a školka a zbytek by mohl dál využívat stát. Čermák poukázal na vysokou vyvolávací cenu, která by v dalších kolech mohla jít výrazně dolů. Pak by ale podle něj nedávalo smysl se zámku zbavovat.

Zároveň by rád věděl, zda stát uspořádal předtržní konzultace s realitními kancelářemi, a to i mezinárodními, aby zjistil, zda je areál za tuto cenu na trhu uplatnitelný. „Protože velký vliv na cenu má historická hodnota jak zámku, tak parku. Zámek má památkovou ochranu, a to je podle mě byznysově trošku handicap, protože nemůžete předělávat pokoje, jak chcete, a snižovat energetickou náročnost budovy, kterou nemůžete zateplit, a tak dále,“ podotkl starosta.

Zámek Štiřín byl postaven v polovině 18. století. Dnešní podobu získal kolem roku 1900 po úpravách podle projektu architekta Jiřího Stibrala. V roce 1945 se vlastníkem zámku stal stát. V letech 1985 až 1993 byly v zámku provedeny úpravy, aby mohl být využíván jako hotel. Štiřín v minulosti využívali skauti, kteří se o zámek později neúspěšně soudili. V roce 2005 soud rozhodl, že nynější skautská organizace Junák na zámek právo nemá.