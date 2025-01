Rakušan podpořil vznik návratových center pro uprchlíky z Ukrajiny

Takzvané unity huby by měly ukrajinským uprchlíkům usnadnit cestu zpět do vlasti – nabídnout veškeré informace o možnostech jejich návratu, k dispozici by jim měla být i právní pomoc a podpora. O vzniku návratových center v České republice v úterý jednal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s místopředsedou ukrajinské vlády Olexijem Černyšovem.