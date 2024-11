Rákosník: Centrálně plánovaná ekonomika nedokázala generovat inovace

Ve druhé polovině 50. let však došlo k rychlému zlepšování životní úrovně a lehkému přeorientování na spotřební zboží. Růst byl podle historika způsoben stavěním nových podniků, do kterých se „naháněly nové pracovní síly“. „Ale jakmile se vyčerpají volné pracovní síly, růst nemůže dál pokračovat, a proto už od 60. let komunisté říkali, že musí začít investovat do technologií,“ uvedl Rákosník.

Problém v centrálně plánované ekonomice podle něho byl, že nedokázala tempem jako západní tržní ekonomiky v 70. a 80. letech generovat inovace.

Celý rozhovor je k dispozici ve videu.