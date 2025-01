Před 95 lety začal semafor řídit českou dopravu

Před 95 lety začal dopravu na Václavském náměstí v Praze hlídat první automatický semafor, řidiči si tak museli zvykat na nová pravidla silničního provozu. Do té doby byla doprava řízena pouze pokyny strážníka a od roku 1927 také ručně přepínanými semafory. Už od počátku řidiči automatické semafory kritizovali – ať už kvůli tomu, že nestihnou projet, nebo že zbytečně stojí. Nyní funguje většina semaforů v takzvaném dynamickém režimu. Do budoucna by semafory mohly být ještě chytřejší, a to díky zapojení umělé inteligence.