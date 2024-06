Popularizátor AI Petr Salaba popisuje, jak pro Supedebatu připravoval předvolební slogany a plakáty generované umělou inteligencí

Plakáty



Co se týče designu předvolební plakátů, použil autor experimentu stejnou technologii. Systém ChatGPT-4o je takzvaně multimodální. To znamená, že byl natrénovaný jak na textech, tak i na obrázcích, a umí generovat souvislosti mezi textem obrazem. Nicméně tato multimodální technologie je zatím v plenkách a tak výsledky bývají poměrně náhodné a často nesmyslné. Do velké míry je to i tím, že autor svým způsobem nechal textový generátor, aby si sám napsal prompt pro generování obrazu.

V tomto případě autor použil pro každé volební uskupení prompt: Zanalyzuj tento text a navrhni pro něho co nejvýstižnější obrazovou metaforu, konkrétní vizuální výjev. Ten popiš a na základě toho popisu vygeneruj předvolební plakát, kde jediný text bude "[název uskupení]". Plakát vygeneruj v rozměrech 9:16.

Protože výsledky byly při stejném zadání dost různorodé, vygeneroval autor experimentu pro každé uskupení několik variant a nakonec se kurátorsky rozhodl pro jednu, která mu subjektivně přišla nejvíce reprezentativní. Pro zajímavost rozptylu výsledků multimodálního modelu přikládá ke každému uskupení i dvě alternativy, které systém také vygeneroval.



Celý tento postup byl do velké míry omezený tím, že autor pro každé uskupení zvolil přesně stejné zadání a do výsledků dál nijak nezasahoval (jediná výjimka byla dílčí grafická editace textů u dvou plakátů, protože systém nikdy nedokázal text vygenerovat dostatečně čitelně).



V praxi by například reklamní agentura postupovala tak, že by například použila textový generátor pro brainstorming zajímavých nápadů. A poté by podle vlastních a přesných promptů použila generátor obrázků, který není multimodální, ale je přímo specializovaný na generování vizuálního obsahu (například Midjourney nebo Stable Diffusion) a výsledky by dál zpracoval tým grafiků v klasických programech.



Vypadá to, že v současnosti je možné dosáhnout nejzajímavějších výsledků, když se vhodně použijí specializované AI nástroje v kombinaci s profesionálním lidským vkladem, uzavírá Petr Salaba a doplňuje, že tento text nenapsala AI.

ANO

Popis vygenerovaného plakátu: Na obrazovém výjevu se nachází pevná hradba, která symbolizuje suverenitu a bezpečnost České republiky. Na jedné straně hradby stojí český lev, hrdě vztyčený s vlajkou České republiky. Na druhé straně hradby jsou symboly Evropské unie, jako hvězdy a nápis EU, které narážejí na hradbu, avšak nemohou ji prorazit. V pozadí je klidná a úrodná česká krajina, symbolizující ekologii a soběstačnost. Hradba zároveň brání vniknutí nežádoucích vlivů a udržuje harmonii a klid uvnitř země. Nad hradbou svítí slunce, symbolizující naději a svobodu volby.