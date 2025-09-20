Nový předpis umožňuje, aby „les“ dopravních značek prořídl. Někde ho zatím nevyužili


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Zjednodušení dopravního značení
Zdroj: ČT24

Nová vyhláška ministerstva dopravy ze začátku prázdnin měla za cíl zjednodušit dopravní značení ve městech. Spletitý shluk značek často komplikuje orientaci ve velkých obcích, ale i na vesnicích. Cílem tedy bylo snížit jejich počet. Ne všude se to zatím povedlo – například v Havlíčkově Brodě se na redukci značek teprve chystají. Mění se třeba i značení cyklostezek – stačí jedna tabule na začátku a další na konci.

Načítání...