Nemocných s černým kašlem přibylo 1266, méně než v předchozích týdnech

„Vzhledem k nízkému počtu hospitalizovaných s pertusí lze předpokládat, že onemocnění u většiny osob nemá závažný průběh. To odpovídá i závěrům z mnoha studií, že v dobře proočkované populaci probíhá onemocnění většinou s mírným průběhem,“ podotkla mluvčí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová.

Že většina nakažených nemusí do nemocnice, souvisí podle ústavu i s tím, že nejčastěji černým kašlem onemocní dospívající děti. Medián věku nakažených je dvacet let a klesá. Nejvíce případů onemocnění i nejvyšší nemocnost v přepočtu na sto tisíc lidí je ve věkové skupině patnáct až devatenáct let. Od začátku roku se ale černým kašlem nakazilo i 161 dětí ve věku do jednoho roku, které ještě nemohou mít dokončené očkování.

Téměř polovina nakažených novorozenců a kojenců skončila v nemocnici. „Léčení pertuse u nejmenších dětí by vzhledem k možným závažným komplikacím onemocnění a jejich rychlému nástupu mělo vždy probíhat pod dohledem ve specializovaném zdravotnickém zařízení,“ apeloval SZÚ.