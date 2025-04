Na pohřeb papeže míří i někteří Češi, zájmu využívají dopravci

Události: Na pohřeb papeže do Vatikánu jedou někteří Češi

Na rozloučení s papežem Františkem se do Vatikánu chystají i skupinky Čechů. Původním záměrem některých z nich sice bylo svatořečení mladíka Carla Acutise, plán však vzhledem k okolnostem změnili. Enormní zájem o cestu do Říma pak hlásí prodejci letenek, ceny už tak vyšplhaly i na čtyřnásobek oproti normálu. A narychlo zorganizovaný zájezd do Vatikánu nabízí i cestovní kanceláře. Zesnulou hlavu katolické církve však připomenou i zádušní mše na několika místech v tuzemsku.