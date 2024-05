Krádež zkomplikovala provoz na železnici mezi Prahou a Ostravou, ovlivnilo to i dopravu hokejových fanoušků

Krádež komponentů trakčního vedení u Prosenic zásadně zkomplikovala provoz na koridoru mezi Prahou a Ostravou, informovaly České dráhy. Dopad to mělo i na vlaky, kterými míří hokejoví fanoušci na druhý den světového šampionátu v Praze a Ostravě. Podle mluvčího Správy železnic Martina Kavky se již podařilo obnovit dopravu po dvou kolejích. Aktuálně tak vlakové spoje na koridoru nabírají zpoždění do deseti minut, u předchozích spojů však zpoždění může stále dosahovat 80 až 100 minut.

Komplikace nastala v Prosenicích a zásadně omezila provoz na páteřním koridoru v úseku mezi Přerovem a Bohumínem. Podle mluvčího Správy železnic Martina Kavky byl provoz na trati zastaven kolem 12:00, po půldruhé hodině byl obnoven s omezením. Okolo páté hodiny odpoledne se podařilo obnovit dopravu po dvou kolejích.

Podle drah dispečeři dělají maximum pro to, aby co možná nejvíce eliminovali zpoždění všech dálkových spojů. Některé spoje mají stále více než hodinové zpoždění. „Podle hlavního dispečera už by omezení neměla mít vliv na dopravu, aktuálně mají vlaky na tomto místě zpoždění pět až deset minut,“ řekl po páté hodině Kavka. Více než hodinová zpoždění dosahují podle něho ještě dojíždějící vlaky, které na trase zůstaly v době opravy.

„Dopad to bohužel mělo i na vlaky, kterými míří hokejoví fanoušci na druhý den světového šampionátu v Praze a Ostravě. Speciální hokejové Pendolino však už dorazilo do pražské Libně a fanoušci tak stihnou naprostou většinu programu,“ informovaly České dráhy na síti X.