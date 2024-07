Hradec Králové chystá nové kontribuční smlouvy. Investoři by mohli platit miliony a protestují

Petr Kulda postavil v Hradci Králové pětipatrový hotel za čtvrt miliardy korun. Nová pravidla pro investory se ho ještě netýkala. „Pokud by navrhovaná pravidla platila, investiční náklady by se zvedly o dvanáct milionů,“ řekl východočeský developer.

Město chce takovými pravidly investory zavázat – přispějí z každé stavby částkou podle předem určeného klíče, od statisíců po miliony korun podle velikosti.

„Každá investice ve městě, kromě toho, že vytváří příležitosti, také vytváří nějakou zátěž pro město, právě s ohledem na veřejnou infrastrukturu. My se chceme korektně, předvídatelně dohodnout s investory, aby se na tom společně s námi podíleli,“ zdůvodnil krok náměstek primátorky Hradce Králové Lukáš Řádek (TOP 09).

Žádost o revizi od developerů

Developeři protestují. Poslali dopis primátorce a zastupitelům a žádají revizi. „Pravidla jsou asociální, protože zvednou cenu bydlení v řádu o stovky tisíc korun na bytovou jednotku. Mnoho investorů to odradí od plánované výstavby jakýmsi systémovým vydíráním. Ten proces je netransparentní, a tak se tam otevírá prostor pro korupci. Je to výpalné,“ tvrdí Kulda. „Pokud někoho transparentní a předvídatelné prostředí odrazuje, tak to možná o něčem svědčí,“ kontroval Řádek.

Novinka podle developerů zabrzdí rozvoj města. Dosud přispívali dobrovolně – stavěli chodníky, silnice, parky. „Kontribuční smlouvy nemají v českých právních předpisech jasnou oporu. Jde tedy jen o dobrovolný závazek, v praxi takzvaně dobrovolně povinný, může představovat i určitý nátlak na investory,“ uvedl odborník na veřejnou správu Jan Šťastný.