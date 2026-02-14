Hornické stroje opouštějí doly. Část z nich míří do muzeí

Dobývací kombajny, důlní vozíky, důlní vláček nebo buchary. O hornické vybavení, které je stále ještě v podzemí nedávno uzavřeného černouhelného Dolu ČSM na Karvinsku, už mají zájem muzea. České televizi to potvrdilo ostravské industriální muzeum MUSEum+ a ostravský památkový areál Důl Michal. Část zařízení plánuje společnost OKD prodat a část nabídne veřejnosti prostřednictvím svého veřejného prodejního portálu.
Dobývací komplex z Dolu ČSM by mohlo převzít nové ostravské MUSEum+. „Pokud bychom měli z OKD něco přebírat, jednalo by se o dobývací kombajn, mechanizované výztuže, hřeblový dopravník a podporubové zařízení. Budou sloužit jako doklad nejmodernější technologie, která se u nás na dolech používala. Pokud to vyjde, vznikla by s těmito exponáty stálá expozice,“ říká kurátorka Anna Šmehilová.
Tyto stroje by se měly stát součástí nové expozice v areálu vysokých pecí číslo 4 a 6 v Dolních Vítkovicích, kde MUSEum+ připravuje své industriální muzeum. Otevření areálu je plánováno na rok 2028.
O další vybavení má zájem také památkový areál Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích. „Plánujeme vybudovat mechanické dílny. Z OKD bychom chtěli vrtačky, buchary, soustruhy nebo tavicí pece. Jednáme také o důlních vozících, ideálně i o důlním vláčku,“ popisuje vedoucí správy objektu Vojtěch Polášek.
Pokud se podaří vozíky získat, návštěvníci by je mohli vidět už letos při vstupu do areálu. Kompletní otevření mechanických dílen je plánováno na rok 2028, stejně jako u MUSEa+.
Zbytek strojů OKD nabídne k prodeji nebo ponechá v podzemí. „Techniku, kterou můžeme prodat, prodáme do Polska, většinou jde o dobývací kombajny. Věci, které lze bezpečně vytáhnout a zpeněžit alespoň za cenu šrotu, vytáhneme. To, co by ohrozilo bezpečnost při vytahování nebo už nejsme schopni prodat, zůstane dole,“ říká mluvčí OKD Barbora Černá-Dvořáková.
Přebytečný majetek firma nabízí prostřednictvím webu prodejmajetku.okd.cz, kde je aktuálně k dispozici například důlní lokomotiva, razicí nebo dobývací kombajn.