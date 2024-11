Hnutí STAN vyloučilo Hlubučka v souladu se stanovami, rozhodl odvolací soud

Stanovy hnutí v době Hlubučkovy kauzy neumožňovaly vyloučení člena z důvodu trestního stíhání, strana politika vyloučila na základě ustanovení, podle kterého mohl svým jednáním ohrozit či poškodit její pověst. Městský soud v Praze loni v prosinci rozhodl, že v takovém případě musí být důvody jasně specifikovány, což se podle něj nestalo.

Podle vrchního soudu ale stanovy hnutí neupravují náležitosti daného rozhodnutí. „Odvolací soud má za to, že je naprosto seznatelné, čeho se měl navrhovatel (Hlubuček) při výkonu svých politických funkcí dopustit a co je důvodem toho, proč je vylučován, s tím, že současně je zdůvodněno, jak se jeho jednání negativně promítlo do pověsti účastnice (STAN),“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Kateřina Černá. Jednání Hlubučka podle soudu hnutí závažně poškodilo.

Právní zástupce STAN v odvolání proti rozhodnutí městského soudu uvedl, že důvodem pro vyloučení nebylo trestní stíhání, ale skutečnosti, které ohledně Hlubučka vyšly na veřejnost a které by mohly pověst STAN ohrozit. Podle Hlubučkova zástupce strana porušila zásadu presumpce neviny, podle stanov navíc mohla politikovi členství nejvýše přerušit. Vyloučen by mohl být až po případném pravomocném odsouzení. Nyní právní zástupce doplnil, že kauza Dozimetr by stranu poškodila bez ohledu na to, zda je v ní Hlubuček stíhaný.

Různé trestné činy

Hlubuček se soudního jednání nezúčastnil, jeho právní zástupce verdikt nekomentoval. Zástupce STAN rozhodnutí uvítal. „Jsem rád, že přisvědčil naší argumentaci a že v plném rozsahu potvrdil, že proces v rámci hnutí STAN byl správný a v souladu se stanovami,“ nechal se slyšet právník.

V kauze Dozimetr viní obžaloba devět lidí z různých trestných činů kvůli korupci při manipulacích se zakázkami pražského dopravního podniku. Vyšetřovatelé tvrdí, že organizovaná skupina obsadila důležité pozice v dopravním podniku tak, aby spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Klíčovou postavou skupiny byl podle nich zlínský podnikatel Michal Redl.

Po vypuknutí kauzy vyzval STAN Hlubučka k rezignaci na všechny posty. Předsednictvo hnutí pak loni v květnu bývalého starostu pražských Lysolají jednomyslně vyloučilo.