Dvouletý Martin se ve Francii připravuje na operaci, naplánována je na konec týdne

Podobné vzácné genetické onemocnění má asi sto dvacet lidí na celém světě. Standardní léčba mírní pouze některé příznaky nemoci. Chlapec nyní bez pomoci neudrží vzpřímenou hlavu a zákrok by měl jeho stav výrazně zlepšit.

Martin odletěl na léčbu do Francie. Lidé na ni darovali přes 150 milionů

„Neslibujeme úplné uzdravení, říkáme to otevřeně. Výrazně ale zlepšíme kvalitu života, zmírníme symptomy nemoci, zejména pohybové i řečové. Ukázaly to podobné zákroky v minulosti,“ uvedla pediatrička Agathe Roubertieová.

Míra vyléčení závisí na celkovém stavu pacienta, jednotlivé případy se liší. Zákrok je naplánován na konec týdne, měl by u něj být i lékařský tým z pražského Motola. Obě nemocnice jsou v úzkém kontaktu, francouzská strana si spolupráci pochvaluje. „Odbornost je na velmi vysoké úrovni, komunikace je výborná a operativní. Je radost s takovým týmem spolupracovat, je to pro mě pocta,“ ujišťuje Roubertieová.

Ferrerová však upozornila, že kvůli lekařskému tajemství nesmí podávat o Martinovi žádné informace. „Jsme rádi, že můžeme pomoci hlavně dětským pacientům, aby jejich příběhy měly šťastné konce,“ dodává.

S podobnými operacemi začala nemocnice v Montpellier před necelými čtyřmi lety. Po zákroku by měl malý Martin zůstat ještě dva týdny ve francouzské nemocnici a přibližně v polovině února by se mohl, v závislosti na celkovém stavu, vrátit do Čech.