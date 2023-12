Dopravní policie chce zvýšit škodu, při které se musí hlásit nehoda

Dopravní policie usiluje o zvýšení hranice škody, při které musí účastníci dopravní nehody oznamovat kolizi policistům, oznámil její ředitel Jiří Zlý. Občané podle něj hlásí některé nehody zbytečně a policisté chybí v terénu. Zlý by zároveň chtěl vytvořit on-line platformu, přes kterou by řidiči mohli nehodu rovnou nahlásit a zdokumentovat pojišťovnám bez asistence policie. Usnadní to podle něj administrativu a aktérům nehod to zjednoduší situaci.

„Policie aktuálně řeší celou řadu kroků, které by mohly vést ke snižování administrativní zátěže policistů. U dopravní policie jsme si konkrétně vyhodnotili jeden fenomén, a to je výše škody,“ vysvětlil Zlý. Dopravní policisté by podle něj díky tomu byli více v terénu, místo aby seděli nad papíry v kancelářích. „Jde o tisíce nehod ročně, u kterých by policie nemusela být,“ odhadl dopady plánované změny.

Aktuálně má účastník nehody povinnost oznámit událost policii u škody nad 100 tisíc korun. „Tato částka už určitě v žádném případě neodpovídá aktuálním ekonomickým ukazatelům ani vozovému parku na pozemních komunikacích,“ podotkl šéf dopravní policie.

Jednou z uvažovaných verzí je, že by se hranice škody zvýšila dvojnásobně, tedy na 200 tisíc korun. „Dnešní průměrné stáří vozového parku je 15 let. U takového vozidla je 200 tisíc prakticky totální škoda,“ nastínil Zlý. Zdůraznil, že řidiči by i nadále museli hlásit všechny nehody, u kterých se někdo zraní, nebo ty, u nichž by nemohli sami obnovit silniční provoz – třeba na dálnici nebo v křižovatce.