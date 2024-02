Do Prahy v březnu přijede bývalý prezident USA Bill Clinton

V březnu přijede na pozvání české hlavy státu Petra Pavla do Prahy bývalý americký prezident Bill Clinton. Bude hlavním vystupujícím na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která mimo jiné připomene 25. výročí vstupu Česka do NATO. Uskuteční se 12. března ve Španělském sále Pražského hradu. Vedle Clintona na ní vystoupí také nejvyšší čeští ústavní činitelé nebo bývalý generální tajemník NATO George Robertson.

Clinton byl prezidentem USA mezi roky 1993 a 2001. Do Prahy přijede na pozvání českého prezidenta. Organizátoři konference, kterým je spolek Jagello 2000, upozornili na to, že na začátku svého prvního funkčního období Clinton poprvé v dějinách nastínil vizi Evropy bez konfliktů, nerozdělené a demokratické. „Zabezpečit svobodu Evropy pozváním demokracií střední a východní Evropy ke vstupu do NATO bylo klíčovým bodem jeho vize a úspěch v podobě rozšíření transatlantické aliance o Českou republiku, Polsko a Maďarsko v březnu 1999 znamenal historický krok k jejímu uskutečnění,“ uvedli.

Předseda organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík také vyzdvihl přínos bývalého amerického prezidenta pro Česko. „Bil Clinton má zcela zásadní osobní podíl na našem členství v Alianci a my si toho velice ceníme, že si ve svém velmi nabitém programu našel čas, aby nás navštívil,“ řekl.

Clinton navštívil Prahu několikrát. Poprvé do českého hlavního města přijel v roce 1970 jako čtyřiadvacetiletý student. V lednu roku 1994 pak už jako 42. prezident USA při setkání s tehdejším českým prezidentem Václavem Havlem oznámil, že rozšíření NATO není otázkou jestli, ale kdy. V říjnu 2001 se v Praze zúčastnil mezinárodní konference Fórum 2000, v listopadu 2005 setkání Madridského klubu a v prosinci 2011 přijel na státní pohřeb Václava Havla.

Pozvání prezidenta na konferenci přijal také bývalý generální tajemník NATO Lord Robertson, který ji podle Pavlačíka zahájí. „Po polední pauze bude hlavní vystoupení v podobě obou prezidentů,“ popsal ředitel organizace. Bližší informace k programu Clintona nyní nemohl upřesnit.