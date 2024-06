Do kempů už lidé nejezdí jen pod stan. Hledají lepší vybavení i netradiční ubytování

Kempování se v poslední době výrazně proměnilo. Například co do konstrukce stanů a jejich materiálů. Z těžké bavlny se přešlo hlavně na lehčí umělá vlákna. Oceňuje to i Vladimíra Švarcová. „Stany se proměnily hodně, ten materiál je úplně jiný, jsou lehké. Je to velký rozdíl,“ potvrdila.

Stanovat jezdila hlavně v dětství, letos se ale chystá do Norska. „Chci tam trochu chodit a budu tam jezdit na kole, tak uvažuji o tom, že bych si dala vícedenní trek, a na to potřebuju stan,“ říká.

Těch už ale dnes existuje mnoho druhů, proto je potřeba vědět, jakému účelu bude stan sloužit. „Musí nabídnout nejenom ochranu před vnějšími vlivy, jako je vítr a déšť, ale poskytnout dostatek prostoru, odpovídající ventilaci, hlavně jednoduchou stavbu. Základní stan, který vezmu na festival nebo na vodu do našich podmínek, by měl mít podlážku a tropiko s minimálně třemi tisíci milimetry vodního sloupce,“ vysvětluje vedoucí výstavy stanů 4camping Zdeněk Batěk.

Vyšší nároky na vybavení

Nároky se ale nezvyšují jenom u stanů. Vyšší kvalitu a víc možností lidé vyžadují i u kempingového vybavení. Podle jeho prodejců roste obliba dlouhých výletů, takže materiály musí být lehčí a výbava skladnější. Poptávané je lehčí vybavení i na letní festivaly, právě jejich sezona teď začíná.

Výběr podle internetových recenzí

Ne každý chce ale strávit čas v přírodě i s případným nepohodlím, které může klasické kempování přinášet. Proto se kempy stále vylepšují. Suché záchody a společné sprchy s jedním bojlerem, kde rychle dojde teplá voda, už netáhnou.

Kempy dnes nabízejí víc než ohniště a zásuvku pro karavan, každý provozovatel se snaží svůj kemp nějak zpestřit, nalákat širší klientelu. Stále častěji se v nich proto objevují mongolské jurty, chatičky na stromech, prosklené maringotky či středověké stany.

„Nejdůležitější je atmosféra místa, tu hledají lidé víc než informaci, jestli teče teplá voda. A samozřejmě zprávy o tom, jaký je přístup majitele a personálu k hostům,“ říká šéf serveru Dokempu Zbyněk Janyška. Lidé podle něj provozovatelům neodpustí špatně udržovaný areál a už vůbec ne špinavé sociální zařízení. A nepostěžují si pak jen známým, ale napíšou to do internetových recenzí všem.