ČT zveřejnila výzkum volebního potenciálu před krajskými volbami

Česká televize zahajuje předvolební vysílání. Divákům programu ČT24 nabídne třináct debat lídrů kandidátek ze všech volebních krajů. Ti se do debat nominovali na základě průzkumu volebního potenciálu dvou agentur: Kantar CZ a Data Collect. Do studia ČT pozve vždy osm lídrů kandidátek s největším volebním potenciálem. V pondělí se jako první představí kandidáti z Karlovarského kraje, a to ve 20 hodin na ČT24.