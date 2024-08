ČHMÚ bude mít méně profesionálních pozorovatelů

„Nastane pravděpodobně to samé, co nastalo i v Německu, kde na automatická pozorování ale přešli v plném rozsahu. My to v tuto chvíli ještě částečně zajišťujeme našimi pozorovateli,“ sdělil ředitel ČHMÚ Mark Rieder.

„Národní meteorologické služby na celém světě postupně snižují počty pozorovatelů a přecházejí na automatizovaná měření a pozorování. Z pohledu ministerstva životního prostředí zůstává zachovaný požadovaný sběr dat, snižuje se ale nákladovost služby,“ okomentovala mluvčí resortu Veronika Krejčí.