Chceme Green Deal zrušit, prohlásil Mach. Je to heslo, výkřik, co nemůže reálně nastat, oponoval Dvořák

ČT24, ško

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Otázky Václava Moravce: Debata Petra Macha a Martina Dvořáka (zdroj: ČT24)

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) a bývalý europoslanec a ekonomický expert hnutí SPD Petr Mach se v Otázkách Václava Moravce ostře střetli kvůli zemědělské politice a takzvanému Green Dealu. Mach si myslí, že kdyby české zemědělství nebylo zasaženo současnou evropskou politikou, bylo by konkurenceschopné. Podle Dvořáka je rizikem nekorigovaná ekonomika hledící na rychlý zisk bez ohledu na to, co přinese životnímu prostředí. Politici by podle něj měli hledat kompromis mezi ní a ochranou planety.

Podle Macha je české zemědělství od vstupu do Evropské unie „šikanováno“ kvótami, k čemuž se teď podle něj přidalo zdražování hnojiv a energií dané Green Dealem. „On (Green Deal, pozn. red.) nedopadá jen na zemědělce, za chvíli se budou moci ozvat další výrobci, průmysl, domácnosti. (...) Green Deal ničí konkurenceschopnost celé evropské ekonomiky,“ prohlašuje Mach. Bývalý europoslance předpokládá, že po letošních volbách do Evropského parlamentu posílí euroskeptické strany, tudíž odpor vůči Green Dealu má být značný - myslí si také, že Ursula von der Leyenová už nebude předsedkyní Evropské komise. „Chceme kompletně Green Deal zrušit,“ sděluje Mach, který je lídrem kandidátky SPD a Trikolory pro evropské volby. Na to reagoval ministr Dvořák, který prý doufá, že tyto tendence zůstanou „okrajovým myšlenkovým proudem“. „Nechtěl bych se v tuto chvíli strašit katastrofickými scénáři nástupu fašistických stran, jako je SPD, do vedení Evropské unie,“ prohlásil Dvořák. To Mach považoval za „silnou nadávku“ a chtěl omluvu, což Dvořák odmítl. Ministr připustil, že se může stát, že parlament po volbách nebude „tak zelený“, stejně jako připustil debatu o tom, zda původní cíle Green Dealu nebyly příliš ambiciózní a nemohou omezovat konkurenceschopnost. „Zrušit Green Deal je nálepka, heslo, výkřik, který nemůže ani reálně nastat,“ míní.