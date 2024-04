Česko oceňuje přístup Rwandy k migraci, řekl Pavel při návštěvě země

Česká republika oceňuje přístup Rwandy k možnosti poskytovat útočiště žadatelům o azyl ze zahraničních zemí. Po jednání se svým rwandským kolegou Paulem Kagamem to prohlásil český prezident Petr Pavel, podle něhož by Česko mělo hledat další možnosti spolupráce s touto africkou zemí v řadě oblastí. Kagame vzkázal českým podnikatelům, že jsou zváni do ekonomicky rychle rostoucí středoafrické země.