Cermat opravil špatně zadaná pořadí uchazečů o studium, oznámil Krejčí

„V tuhle chvíli jsou všechny chyby opraveny a nic nebrání tomu, abychom ve středu zveřejnili výsledky,“ sdělil Krejčí v úterý ráno ve vysílání ČT24.

Popsal, že už se nemůže znovu pustit rozřazovací algoritmus, který byl v pátek spuštěn naposled. „Ručně analyzujeme, kterých uchazečů se to dotkne. Ze které školy, kam se mají přesunout na vyšší prioritu, zapíšeme to do dat a informujeme ředitele dotčených škol, že někomu ubyl uchazeč a někomu přibyl,“ vysvětlil Krejčí.

Organizace podle něj ve středu vyhlásí výsledky v takovém stavu, jako kdyby školy žádné chyby neudělaly. „Nebude tedy nutné, aby někdo kvůli tomu podával odvolání. Všechny chyby budou napraveny,“ řekl Krejčí v pondělí večer.

Škol, které se dopustily pochybení, bylo podle něj kolem deseti. Na většině z nich byly chyby u dvou či čtyř uchazečů. Školy zájemcům o studium například nepřičetly body za účast na olympiádách nebo zaměnili výsledky uchazečů se shodným jménem.