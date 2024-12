Čech za šíření dětské pornografie dostal šest let vězení, hledala ho i FBI

Obvodní soud pro Prahu 9 poslal na šest let do vězení muže, který podle kriminalistů patřil mezi největší distributory dětské homosexuální pornografie na světě. České televizi to řekla mluvčí soudu Barbora Chlostová. Kvůli šíření dětské pornografie ho hledal i americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nebo unijní policejní úřad Europol. Rozsudek zatím není pravomocný.