Maďarsko má 15 Nobelových cen, větší Česko jen dvě. Klíčovou roli hrála židovská menšina

Tématu úspěchu maďarské vědy se věnoval například maďarský vědec Endre Czeizel, specialista na medicínu a genetiku, který také v osmdesátých letech dvacátého století vedl tamní pobočku Světové zdravotnické organizace. Czeizel v několika článcích tvrdil, že za nobelovským úspěchem stojí vrozený génius maďarského lidu. Mohlo by se to zdát jako nesmyslný nacionalistický konstrukt, vědec ale vycházel z dlouhodobého vývoje typické široké maďarské rodiny. Ta podle něj od 19. století cíleně pracovala s přenášením vědomostí napříč generacemi a preferovala vzdělání – z takto zasetých semínek na začátku 20. století vyklíčila působivá „paprika pokroku“.

Nobelovy ceny se považují za to nejprestižnější ocenění, jaké vědec může obdržet. Ti z USA jich dostali 406, Britové 137 a Němci 114. Žádná další země nemá víc než stovku laureátů. Stovka států pak nemá ani jediného laureáta. Maďarských 15 je vzhledem k počtu obyvatel země mimořádný úspěch, který si zaslouží bližší vysvětlení.

Obecně je mnohdy těžké zařadit, zda je daná osobnost opravdu Maďarem, anebo je jen s touto zemí nějak spojená. Stačí, že mluvila maďarsky, nebo že její rodiče byli Maďaři? Musí strávit většinu života v této zemi, anebo se ve svých pamětech označovat za občana této země? A co když se hlásí k některé z národnostní menšin, které na území země žijí? Ostatně podobný sporný příklad máme i v Česku - byli jím manželé Coriovi:

„Z toho pohledu bych byl proto spíše kritický, neboť je to důkaz skutečnosti, že i maďarské vědecké prostředí není schopné zajistit adekvátní finanční prostředí, které by generovalo nobelisty přímo v domácím prostředí. Na druhé straně je však třeba zmínit, že čerstvý nobelista Ferenc Krausz pracuje od roku 2019 na lékařské diagnostice v oblasti měření pohybu částic uvnitř atomu, která je podporována rozsáhlým programem ve spolupráci s německým Ústavem Maxe Plancka pro kvantovou optiku, Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově a maďarskou vládou. V rámci tohoto programu tráví maďarský profesor významnou část svého času i v Maďarsku.“

„Maďarská věda sice byla vždy bezesporu kvalitní, ale nedomnívám se, že by byla něčím výjimečná,“ říká Andrej Tóth, který vyučuje dějiny Maďarska na Katedře středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dosažené úspěchy nobelistů vidí spíše v jejich osobní píli a úsilí, v jejich schopnosti se prosadit na Západě, kde jsou Maďaři všeobecně velmi početní a kde jsou finanční podmínky provozování vědecko-výzkumné činnosti diametrálně odlišné než u nás. „Navíc je zde třeba přihlédnout ke skutečnosti, že přímo do Maďarska 'připutovaly' zatím pouze dvě Nobelovy ceny, které získali věhlasný maďarský lékař Albert Szent-Györgyi (1937) a spisovatel Imre Kertész (2002),“ doplňuje.

Docent Tóth to ilustruje na příkladu z meziválečného období. „Maďaři v období 20. a 30. let získali celkem dvě Nobelovy ceny, jedním z nich byl výše zmíněný Albert Szent-Györgyi a druhým pak Richard Zsigmondy, který obdržel Nobelovu cenu za chemii. Zsigmondy ale pocházel z rakousko-maďarské rodiny, narodil se ve Vídni, kde vystudoval, svou profesní kariéru si pak budoval v Německu. Ačkoli je maďarský původ Richarda Zsigmondyho nezpochybnitelný, sám se však hlásil vždy k rakušanství. A právě zde je jeden z hlavních problémů, většina nobelistů maďarského původu svých úspěchů dosáhla v zahraničí, jako občané jiných zemí, a pouze jejich jména jsou jedinou známkou toho, že se nenarodili jako Němci, Britové nebo Američané. Do zahraničí odešli buď z politických důvodů nebo doma nenašli podmínky odpovídající jejich talentu.“

Je to úspěch menšiny?

Většina maďarských nobelistů má něco společného. Jsou židovského původu. Podle řady badatelů je poměr židovských nobelistů ze všech zemí vysoký – pohybuje se kolem dvaceti procent. U Maďarska je to ale výjimečně vysoký podíl, vyšší má už jen Izrael.

Židovská menšina totiž měla v Maďarsku výjimečné postavení. Všechno to začalo už roku 1867. Tehdy došlo k Rakousko-uherskému vyrovnání, které dalo oběma národům rovnocenné postavení v rámci monarchie.