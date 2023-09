ChatGPT se stává sezonním jako chřipka. „Přenašeči“ jsou studenti

Před rokem zaskočila velkou část expertů služba ChatGPT, která přinesla umělou inteligenci (AI) v kvalitě, jakou do té doby nikdo nedokázal nabídnout. Program umožňuje kvalitní konverzaci, odpovídá na otázky, umí řešit spoustu úloh a také se stal vůbec nejrychleji rostoucím digitálním produktem v dějinách.

Jenže další vývoj ukázal, že ani tato služba neroste do nebe. Vrcholu popularity dosáhla v dubnu, kdy ji využívalo sto milionů uživatelů. Postupně ale klesala doba, kterou konverzací s AI strávili: v březnu ještě průměrně činila 8,7 minuty, v srpnu už to bylo jen sedm minut.

V červnu a červenci také klesl přímo počet aktivních uživatelů – každý měsíc téměř o deset procent. Podle analýzy společnosti Similarweb se ale situace začala v srpnu stabilizovat: pokles uživatelů byl globálně už jen tři procenta, nicméně ve Spojených státech došlo ke zvrácení tohoto trendu a počet uživatelů tam vzrostl 0,4 procenta.

„Jedna z teorií říká, že návštěvnost klesla v létě proto, že byly zavřené školy. To by současně také vysvětlovalo, proč došlo v srpnu ke stabilizaci; v té době už se totiž v USA vracejí žáci na univerzity,“ stojí v analýze. Zní to logicky, protože tuto umělou inteligenci podle dat využívají vysokoškolští studenti ve velkém – podle výše uvedené zprávy tvoří asi čtvrtinu všech uživatelů.