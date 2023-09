Čínští vědci vypěstovali v prasatech lidské ledviny

Experiment proběhl v Číně, která se snaží v posledních letech do biotechnologií investovat spoustu vědeckého i finančního kapitálu. Autoři v něm vytvořili lidsko-prasečí chimérická embrya, která v sobě kombinovala lidské i prasečí buňky. Potom tato embrya přenesli do náhradních matek, ukázalo se, že se zdárně vyvíjela. A hlavně obsahovala převážně lidské ledviny – jde tedy o první případ, kdy vědci vypěstovali pevný lidský orgán uvnitř jiného zvířete.

Přesto má výzkum zásadní význam, myslí si například profesor Duško Ilič z King's College v Londýně. V rozhovoru s britským deníkem Guardian označil tuto práci za průkopnickou, ale uvedl, že v dohledné době nedojde k jejímu klinickému využití. „Jak autoři přiznali, je zde spousta problémů,“ řekl. „Ukáže se tento přístup jako řešení? Na to nám odpoví jenom čas.“

Problémy a výzvy

Problém spočívá v tom, že kromě ledvin v embryích převažovaly všude prasečí buňky, zejména v mozku a centrální nervové soustavě bylo jen velmi málo lidských buněk. To je ale na druhou stranu dobře (a skvěle to ilustruje mnohovrstevnatou složitost tohoto problému), protože právě možnost, že by se stal prasečí mozek více lidským vyvolává závažné etické otázky. A je to také jeden z důvodů, proč je celý výzkum hybridních embryí tak detailně monitorovaný a omezovaný mnoha pravidly.