Svět žízní. Nedostatkem vody trpí už čtvrtina populace a krize se prohloubí, varuje zpráva

Extrémně vysoký vodní stres je odborné pojmenování pro stav, kdy země spotřebovávají téměř veškerou vodu, kterou mají k dispozici, tedy nejméně 80 procent svých obnovitelných zásob. Atlas vodních rizik Institutu světových zdrojů, který vychází každé čtyři roky, uvádí, že vodní stres momentálně sužuje 25 zemí světa, v nichž žije asi čtvrtina populace Země.

Největší problémy mají země na Blízkém východě, především Bahrajn, Kypr, Kuvajt, Libanon a Omán. Dokonce i krátkodobé sucho může tato místa ohrozit nedostatkem vody. „Voda je pravděpodobně nejdůležitějším zdrojem na naší planetě, a přesto s ní nehospodaříme způsobem, který by to odrážel,“ upozornila Samantha Kuzmová, která se na výzkumu podílela. Podle rozhovoru, který poskytla stanici CNN, se za posledních deset let nezlepšilo vůbec nic.