Švýcarsko provozovalo „zoologické zahrady“ s černochy až do šedesátých let dvacátého století

Podobné show se potom rozšířily po Evropě i Severní Americe; hlavní roli v nich kromě zástupců „exotických“ ras dostávali i lidé s nejrůznějšími tělesnými abnormalitami – obři, trpaslíci, vousaté ženy nebo siamská dvojčata. Tato zábava se považovala za nízkou, to trvalo asi až do konce 19. století, kdy se přehlídky staly součástí národních a koloniálních výstav. První etnická výstava Núbijců se konala v roce 1877 v Paříži, kdy byl zřejmě poprvé použit termín lidská zoo.

Například během ženevské národní výstavy v roce 1896 uspořádal švýcarský biolog Emile Yung konferenci, na níž představil patnáct lidí z „Černé vesnice“. Patrick Minder v knize The Invention of Race popisuje, jak na ní srovnával obyvatele vesnice s typickými Švýcary. Pokoušel se na nich dokázat, jak velikost lebky ovlivňuje úroveň civilizace a duševních schopností. Tyto myšlenky se později rychle šířily mezi učiteli ve školách a pomáhaly dále rozvíjet a rozšiřovat rasistické stereotypy.

Podle webu the Conversation právě v této době vstoupil do hry rasismus. Přelom století totiž patřil k vrcholům vědeckého rasismu. Tehdy se na západních akademických katedrách antropologie a biologie dařilo pseudovědeckým pokusům, které se snažily o vytvoření nadřazené rasy. Lidské zoologické zahrady poskytovaly milovníkům eugeniky „vzorky“ pro jejich rasistické teorie.

Lidské zoologické zahrady byly živnou půdou pro rasistické stereotypy. Návštěvníci dostali naservírovanou smyšlenou představu Afriky, která záměrně ponižovala a očerňovala Afričany. Jak navíc naznačuje Patricia Purtschertová z Bernské univerzity, evolucionismus a rasistické teorie o vývoji člověka, které byly jádrem výstav, měly jasné vzdělávací cíle. Vědecký rasismus rozvíjený v akademickém prostředí tak šel ruku v ruce s rasismem lidovým: lidské zoologické zahrady tak byly místem, kde se tyto dvě strany téže mince setkávaly. A měly zde také velkou setrvačnost.

Na rozdíl od jiných zemí totiž Švýcarsko ani v poválečném období tyto výstavy lidí nezastavilo. Až do šedesátých let dvacátého století uváděl národní cirkus Knie pořad „Völkerschauen“ neboli lidovou show. Zahrnoval předvádění Eskymáků, katolických indiánů, „tajemných Egypťanů“ nebo lidí s albinismem. Podle Purtscherové to byly dost typické rozdíly vývoje mezi koloniálními velmocemi a těmi, jimž se kolonie získat nepodařilo nebo se o to nesnažily. Země, které reálně kolonie měly, dokázaly od této své minulosti snadněji odstoupit, zato státy, které je neměly, necítily kolonialismus jako takový problém. Proto se show jako „Völkerschauen“ právě ve Švýcarsku udržely mnohem déle než jinde.