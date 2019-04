Švýcaři zřejmě přestanou hromadit kávu pro případ nouze. K přežití není nutná, tvrdí vláda

Švýcarsko zřídilo systém nouzových rezerv mezi první a druhou světovou válkou, aby země byla připravena na možný nedostatek v případě konfliktu, přírodního neštěstí nebo epidemií. Firma Nestlé, výrobce instantní kávy Nescafé, a další dovozci, pražírny a prodejci musí podle zákona skladovat pytle nepražené kávy.

Zásoby na tři měsíce

O povinné rezervy kávy se nyní stará 15 společností. Celkem 15 300 tun by vystačilo asi na čtvrt roku. „Federální úřad pro zásobování národního hospodářství usoudil, že káva není nezbytná pro život. Káva nemá téměř žádné kalorie a nepřispívá tak z fyziologického hlediska k zajištění výživy,“ uvedla vláda.

Podle návrhu by povinnost skladovat kávu měla skončit v roce 2022. Firmy by tyto zásoby mohly využít podle svého uvážení. Finální rozhodnutí o zrušení zásob by mohlo padnout v listopadu.