Alzheimer možná vzniká už v děloze, spekulují vědci po novém výzkumu

Zatímco u lidí ztráta APP silně urychluje neurogenezi mozku, u hlodavců tomu tak není. „Role tohoto proteinu je u myší zanedbatelná, zatímco u našeho druhu je pro vývoj mozku zásadní: aby náš mozek získal konečnou podobu, musí se v něm po velmi dlouhou dobu a podle určitého plánu vytvářet obrovské množství neuronů. Abnormality související s APP by mohly způsobit předčasnou neurogenezi a značný buněčný stres, jehož důsledky by byly pozorovatelné později,“ naznačují vědci.

U mnoha živočišných druhů se APP podílí na různých biologických procesech, například na opravě mozkových poruch nebo na řízení buněčné odpovědi po nedostatku kyslíku. To se vědělo už dlouho, ale v této práci se vědci podívali na to, jak je tomu u lidí.

Tento tým má ještě jednu silnou indicii, která naznačuje, že by mezi problémem s APP během vzniku mozku a pozdější Alzheimerovou nemocí mohla existovat souvislost. Oblasti mozku, ve kterých se objevují rané příznaky Alzheimerovy choroby, totiž také nejdéle dozrávají v dětství a dospívání.

Vědci se domnívají, že klinické příznaky této choroby se objevují až několik desetiletí od doby, kdy začínají mizet některá nervová propojení. Už to by mohlo být důkazem, že jde o dopady velmi raného vývoje.

K potvrzení toho, že APP hraje ústřední roli v neurovývojových poruchách, které připravují půdu pro Alzheimerovu chorobu, budou ale ještě zapotřebí další studie. Pokud by to tak ale bylo, pak by to podle autorů znamenalo, že tyto poruchy vedou ke vzniku mozku, který sice po narození funguje normálně, ale je velmi zranitelný některými vlivy – záněty, toxiny nebo mutacemi, nedostatkem spánku, případně i nevhodnou potravou. Tyto různé stresy mohou potom časem vést k neurodegeneraci. A tak končí Alzheimerem.