Do Švédska připlula velryba považovaná za ruského špiona

Běluhu poprvé pozorovali v oblasti Finnmark na severu Norska. Od té doby se tři roky pomalu pohybuje kolem tamního pobřeží. Během posledních měsíců ale zrychlila a zamířila do švédských vod. Na konci května do nich pronikla a byla pozorována v Hunnebostrandu u jihozápadního pobřeží Švédska.

„Nevíme, proč právě teď tak zrychlila,“ uvedl pro agenturu AFP Sebastian Strand, mořský biolog z organizace OneWhale. „Hlavně se velmi rychle vzdaluje svému přirozenému prostředí,“ upozornil. Vědci nemají zatím tušení, proč se běluha chová, jak se chová, mají ale řadu hypotéz.

„Mohly by to být hormony, které ho ženou za partnerkou. Nebo to může být osamělost, protože běluhy jsou velmi společenský druh. Je možné, že zkrátka hledá jiné běluhy,“ zvažuje mořský biolog. Podle Stranda je velrybě pravděpodobně 13 až 14 let, a je tedy ve věku, kdy má velkou touhu po kontaktu s jinými zástupci svého druhu, včetně kontaktu sexuálního.

Jenže nemá nejmenší šanci tyto své potřeby naplnit. Běluha je totiž zcela osamělá, nejbližší populace tohoto druhu se nachází až u Špicberků na vzdáleném severu Norska.

Běluha s postrojem

V norských médiích dostala běluha jméno „Hvaldimir“. Jde o slovní hříčku kombinující slova „hval“ (norský výraz pro velrybu) a Vladimir, což je narážka na křestní jméno ruského prezidenta Putina. Že je nějak spojená s Ruskem, se totiž spekuluje od jejího prvního spatření. Tehdy si totiž mořští biologové všimli, že má na těle připevněný postroj.

Ten měl na sobě držák vhodný pro uchycení kamery a na plastových úchytech nápis „majetek Petrohradu“. Když experti Hvaldimira prozkoumali, dospěli k závěru, že zřejmě unikl ze zajetí, v němž ho zřejmě cvičilo pro špionážní činnost ruské námořnictvo. Kytovec je totiž velmi zvyklý na lidi.

Moskva na tyto informace nikdy oficiálně nereagovala.