Patogen rapidně zlikvidoval ježovky v části Rudého moře, tamní koráli jsou v ohrožení

Tyto ježovky přitom jsou samy invazivním druhem, který pronikl z Rudého moře do Středozemního. Poprvé si jich tam vědci všimli roku 2006, kdy se objevily na jihu Turecka. „Od roku 2018 jejich populace ve Středozemním moři exponenciálně roste a dosahuje stavu populační exploze – v Řecku a Turecku se našly obří populace čítající tisíce, a dokonce desetitisíce jedinců,“ říká Bronstein.

Jenže pak začaly ježovky ve Středozemním moři velmi rozsáhle vymírat. „Vymírání invazního druhu není nic špatného, ale musíme si uvědomit dvě hlavní rizika. Za prvé, zatím nevíme, jak by tento úhyn a jeho příčiny mohly ovlivnit místní druhy ve Středozemním moři, a za druhé, což je mnohem důležitější, geografická blízkost mezi východním Středomořím a Rudým mořem by mohla umožnit rychlý přechod patogenu do přirozené populace v Rudém moři,“ vysvětluje vědec. A přesně to se také stalo.

Karibská zkušenost

Tento masový úhyn připomíná jednu z nejznámějších a nejničivějších událostí v historii mořské ekologie: vymizení mořských ježků v Karibiku. Až do roku 1983 karibský korálový útes prosperoval, dost podobně jako ten v Ejlatském zálivu.

Jenže jakmile odtamtud ježovky zmizely, řasy se nekontrolovatelně rozmnožily, zablokovaly přístup slunečního světla k útesům a začaly je tím ničit. Celý útes se nenávratně změnil – z korálového útesu se stalo řasové pole.

„V loňském roce nemoc v Karibiku propukla znovu a vyhubila přeživší populace ježovek i jedince,“ doplňuje Bronstein. „Na rozdíl od minulých událostí máme ale dnes k dispozici vědecké a technologické nástroje k analýze důkazů. Skupina vědců z Cornellovy univerzity identifikovala příčinu úhynu v Karibiku: patogenního parazita. A patologie pozorovaná u mořských ježků hynoucích v Řecku a Turecku je totožná s patologií v Karibiku a je to to stejné, co vidíme u mořských ježků hynoucích zde v Rudém moři.“

„Musíme si uvědomit vážnost situace. V Rudém moři se úmrtnost šíří ohromující rychlostí a již nyní zahrnuje mnohem větší území, než vidíme ve Středozemním moři. V pozadí je stále velká neznámá: co vlastně mořské ježky zabíjí? Je to karibský patogen, nebo nějaký nový neznámý faktor? Ať tak, či onak, tento patogen se zjevně přenáší vodou a my předpokládáme, že během krátké doby celá populace těchto mořských ježků ve Středozemním i Rudém moři onemocní a zemře,“ nastiňuje vědec budoucnost, které se bojí.