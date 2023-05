Netopýři jsou minovým polem další pandemie, varuje analýza. Hlavní problém je lidské chování

Téměř 1,8 miliardy lidí žilo v oblastech s vysokým rizikem přenosu v roce 2020. To je o 57 procent více lidí žijících v oblastech skokového ohrožení než před dvěma desetiletími, což zvyšuje pravděpodobnost, že by se smrtící netopýří virus mohl na člověka přenést. Tito lidé navíc žijí blíže u sebe, což zvyšuje pravděpodobnost, že se ohnisko nemoci rozvine v rychle se šířící globální pandemii.

Lidstvo ničí klíčová stanoviště dříve, než je vědci stihnou prozkoumat. Vývoj nejenže přivádí lidi do užšího kontaktu s patogeny, které by mohly mít pandemický potenciál, ale také likviduje informace, které může příroda skrývat a které by mohly být pro vědu cenné. Například schopnost netopýrů žít s mnoha viry, aniž by podlehli těm, které mohou být pro jiné savce smrtelné, by mohla přinést důležité poznatky pro tvorbu vakcín, léků nebo jiných inovací.

Vlády a společnosti dělají pro posouzení rizik příliš málo, kritizuje Reuters. V Guineji, Sieře Leone, Libérii, Pobřeží slonoviny a Ghaně, kde je podle agentury Reuters riziko pandemie jedno z nejvyšších na světě, by se v důsledku projednávaných žádostí zdvojnásobilo území využívané k průzkumu a těžbě nerostných surovin na celkovou rozlohu 400 tisíc kilometrů čtverečních, což je území větší než Německo.

Téměř třetina tohoto rozšíření by se týkala stávajících rizikových oblastí, kde je již nyní riziko přelévání virů z netopýrů na lidi vysoké. Ačkoli tyto země vyžadují, aby těžební společnosti posuzovaly potenciální škody na životním prostředí, které by mohly způsobit nové koncese, žádná z nich nevyžaduje, aby společnosti vyhodnocovaly riziko mezidruhového přeskoku nemocí.