Pandemie, která se nekonala. Před rokem svět znervóznily opičí neštovice

Pro Evropu to loni bylo nepříjemné překvapení. Jaro 2022 mělo být po dvou letech covidu prvním, kdy kontinent zažije díky dostatečnému proočkování trošku klidu – tedy alespoň toho zdravotního.

Nemoc mpox, dříve známá jako opičí neštovice, už není zdravotním stavem nouze s mezinárodním dosahem, oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO) 11. května 2023. Tato agentura OSN ho vyhlásila před necelým rokem a jde o nejvyšší stupeň varování, jaký může zavést.

Některé viry kvůli svým vlastnostem nemají potenciál, který by jim umožnil šířit se rychle a daleko. Virus opičích neštovic je naštěstí jedním z nich. Nemoc, která loni strašila veřejnost, už v určitém smyslu ani neexistuje. V listopadu 20202 totiž WHO rozhodla, že nový název nemoci bude nadále mpox.

Nyní už je jasné, že žádná pandemie nepřišla. Řada epidemiologů už před rokem správně předpovídala, že tyto neštovice velkou hrozbou nebudou. Například členové poradní komise WHO ale nebyli zajedno v tom, jestli opičí neštovice zařadit mezi nejvíce rizikové nemoci.

První případ opičích neštovic nahlásila Velká Británie 7. května u člověka, který se vrátil z Nigérie. O dva týdny později už o chorobě informovaly zdravotní úřady v Portugalsku a Španělsku, do konce měsíce byli nakažení i v Itálii, Německu, Francii, Belgii, Dánsku, Skotsku, Švýcarsku, Kanadě, Izraeli, USA a Austrálii. A už 24. května lékaři potvrdili první případ také v Česku. Rychlost šíření tehdy až příliš připomínala dva roky staré dění.

Podle pravidel WHO platí, že názvy nemocí by neměly odkazovat na konkrétní země, regiony nebo zvířata. Podobně například po propuknutí pandemie covidu-19, která má patrně původ v čínském Wu-chanu, WHO urychleně zavedla neutrální název, aby zamezila označením jako čínský vir nebo wuchanský vir.

Česká epidemioložka měla pravdu

„Případy máme omezené, není důvod, aby se kdokoliv obával, pokud někdo z rodiny není členem komunity mužů, kteří mají sex s muži,“ uklidňovala před rokem v rozhovoru pro Českou televizi česká epidemioložka Nikol Sklenovská, která pro WHO pracovala právě na epidemiologii covidu a opičích neštovic.

Sklenovská se viru mpox věnuje už od roku 2015, a dokonce vytvořila diagnostický nástroj, který dokáže rozlišit opičí a plané neštovice, jež se kvůli podobným projevům často zaměňují. Českou expertku vedla k jejímu přesvědčení především jedna z vlastností viru – už na jaře 2022 bylo totiž dostatečně jasné, že se nemoc nešíří téměř mimo skupinu „mužů, kteří mají sex s muži“. Data z ledna 2023 jasně potvrzují, že měla pravdu: asi 85 procent nakažených patří právě mezi ně.

Proč ten lehce kostrbatý název? Podle Sklenovské je za tím snaha WHO používat co nejpřesnější označení, která jsou výstižná a současně nevystavují nějakou skupinu nespravedlivému hněvu, nebo dokonce diskriminaci.

„Tato konkrétní skupina je velmi specifická a dost špatně se zařazuje – není to ani pohlaví, ani gender. Ta skupina se dokonce ani často neidentifikuje jako homosexuální, ale je rozhodně velmi specifická,“ vysvětluje vědkyně s tím, že mezi tyto osoby patří například mužští prostituti, kteří jsou sice heterosexuálové, ale živí se poskytováním sexuálních služeb homosexuálním klientům. „Je to ale problém i pro epidemiology, je to totiž skupina značně uzavřená a zvenku stigmatizovaná, takže i vědcům se od nich mnohdy špatně získávají informace,“ doplňuje Sklenovská.

Bratranec pravých neštovic

Virus opičích neštovic zná lidstvo už víc než půl století, přesto toho o něm věda ví překvapivě málo – hlavně proto, že ve srovnání s jinými nikdy nepředstavoval takovou hrozbu. „Je to DNA virus, který patří do stejné skupiny jako pravé neštovice. Patří mezi vůbec největší viry. Co se týká genomu, patří mezi ty nejsložitější – ostatně právě proto je tak těžké je diagnostikovat,“ podotýká Sklenovská.

„Má několik podtypů: západoafrickou a středoafrickou variantu – té středoafrické se také říká konžská. Platí, že středoafrický virus je závažnější, měl tam výrazně vyšší smrtnost – ta se pohybovala až kolem jedenácti procent,“ vysvětluje rozdíly epidemioložka. Západoafrický měl podle ní smrtnost mnohem nižší, kolem jednoho procenta.