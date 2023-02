Umělá inteligence pomáhá archeologům poskládat dávno rozbité eposy

Všechno ale změnila možnost tyto chaotické záznamy digitalizovat. Pod vedením profesora Enrique Jiméneze se to děje v Mnichově na Univerzitě Ludviga Macmiliana, v tamním Asyrologickém ústavu. Od roku 2018 tam zpracovali už 22 tisíc úlomků textů.

„Jak máme žít, když víme, že stejně musíme zemřít?“ Tuto otázku si klade asi každý člověk – ale jako první ji v písemné formě formuloval epos o Gilgamešovi. Před více než čtyřmi tisíci lety se král Uruku Gilgameš vydal na cestu za nesmrtelností – a podařilo se mu jí dosáhnout přinejmenším symbolicky – jeho příběh znají lidé dodnes. Stejně jako celá babylonská literatura se ale i tato sága dochovala pouze ve zlomcích. Přesto se vědcům od jejího znovuobjevení v 19. století podařilo uvést dvě třetiny textu do čitelného stavu.

„Je to nástroj, který dříve neexistoval. Věříme, že může sehrát zásadní roli při rekonstrukci babylonské literatury a umožní nám mnohem rychlejší pokrok,“ popsal význam databáze jménem Fragmentarium vědec. Databáze není jen pasivním seznamem textů – pro vědce představuje nástroj k sestavování zlomků do kompletních textů, a to pomocí automatizovaných metod.

Umělá inteligence v tréninku

Tým trénuje algoritmus, který dává dohromady fragmenty, jež dosud nebyly umístěny do správného kontextu. Umělé inteligenci se podařilo identifikovat už stovky rukopisů a mnoho nových souvislostí v textech. V listopadu 2022 například software rozpoznal fragment, který patří k nejnovější tabulce eposu o Gilgamešovi, která pochází z roku 130 př. n. l. – je tedy o tisíce let mladší než nejstarší známá verze eposu. Je velmi zajímavé, poznamenává Jiménez, že lidé ještě v tomto pozdním období Gilgameše opisovali.

V únoru 2023 vydá univerzita poprvé digitální verzi Eposu o Gilgamešovi. Nové vydání bude jako první obsahovat všechny dosud známé přepisy klínopisných zlomků.

Od zahájení projektu měly k on-line platformě přístup pro své výzkumné projekty přibližně dvě stovky vědců z celého světa. Teď má být ale zpřístupněna i veřejnosti. „Každý si teď bude moci s Fragmentariem pohrát. Jsou zde tisíce úlomků, které ještě nebyly identifikovány,“ říká Jiménez.