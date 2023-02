Zkáza Columbie před dvaceti lety přiblížila konec éry raketoplánů

Tragédie Columbie se zařadila po bok do té doby největšího neštěstí v dějinách kosmických letů s lidskou posádkou. Všech sedm astronautů, rovněž pět mužů a dvě ženy, našlo smrt i v lednu 1986 na palubě raketoplánu Challenger. Tomu minutu a čtvrt po startu ve výšce asi čtrnácti kilometrů vybuchla hlavní nádrž, která byla poškozena vadným pomocným motorem na pevná paliva.

Katastrofa Columbie, podobně jako o sedmnáct let dříve havárie Challengeru, přinesla i dočasné zastavení programu raketoplánů. Do vesmíru se znovu vydaly po technických úpravách (zahrnovaly i použití kvalitnější izolační pěny na přídavné nádrži) až v létě 2005, let Discovery ale prokázal některé přetrvávající závady. Následovaly další změny, a tak se v červenci 2006 mohly lety raketoplánů opět rozeběhnout.

Až na výjimku, opravu Hubbleova kosmického dalekohledu v květnu 2009, se ale létalo pouze na Mezinárodní vesmírnou stanici, kde mohli astronauti v případě poškození tepelné ochrany vyčkat na pomoc. Každý z dvaceti zbývajících letů také zahrnoval pečlivou kontrolu povrchu raketoplánů.

Konec jednoho věku

Dalším důsledkem havárie Columbie pak bylo urychlené ukončení programu raketoplánů, které podle původních plánů měly létat možná až do roku 2020. Poslední, v pořadí 135. výpravu, ale uskutečnil Atlantis už v červenci 2011.

Americké raketoplány létaly do vesmíru tři dekády, jejich éru zahájil raketoplán Columbia v dubnu 1981. Celkem pět raketoplánů – Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis a Endeavour – během své éry ve vesmíru strávilo dohromady 1333 dní. Na oběžnou dráhu vynesly 355 astronautů ze šestnácti zemí a na 180 družic.