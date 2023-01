USA chtějí testovat jaderný pohon pro rakety. Má jim přinést bezpečné kosmické cestování

Cílem projektu je vyvinout pohonný systém pro cesty do vesmíru, který se bude výrazně lišit od v současnosti nejpoužívanějších chemických raket. Americká armáda a NASA se o podobnou technologii pokoušely už v 50. a 60. letech minulého století, program ale skončil dřív, než se motor podařilo otestovat, píše CNN.

Poslední cesta na Mars, kterou vykonal rover Perseverance, trvala zhruba sedm měsíců. O kolik by cesta byla kratší za použití jaderného raketového motoru, není zatím jasné. Podle ředitele NASA Billa Nelsona by ale takto poháněné kosmické plavidlo vzdálenost mezi oběma planetami urazilo rekordní rychlostí.

„S pomocí této nové technologie by mohli astronauti cestovat vesmírem rychleji než kdy předtím,“ uvedl Nelson.

NASA loni podnikla první krok k návratu člověka na Měsíc v rámci programu Artemis. Jeho cílem je na přirozené družici Země založit dlouhodobou kolonii, která by pak byla odrazovým můstkem právě pro lety na Mars.

Další možnosti

NASA zkouší celou řadu alternativních pohonů, které by mohly meziplanetární cestování urychlit a udělat ho také levnějším, spolehlivějším a bezpečnějším – zejména při misích do hlubšího vesmíru. Na konci ledna představila koncept dalšího z nich, jemuž říká detonační pohon – RDRE. Také on je teprve v zárodku, první reálné laboratorní testy ale podle americké vesmírné agentury dopadly uspokojivě.