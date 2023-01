Lidé přišli o srst stejnými změnami genů jako rypoši nebo sloni, ukazuje nový výzkum

Výzkum ukazuje, že příroda použila stejnou genetickou strategii nejméně devětkrát u savců, kteří se nacházejí na nejrůznějších větvích evolučního stromu. Předkové nosorožců, rypošů lysých, delfínů a dalších bezsrstých savců se v mnoha vlastnostech lišili, ale spojilo je to, že se u nich deaktivoval stejný soubor genů. Důsledkem bylo u všech holé tělo.

Každý z nás může být superchlupatý. To je závěr studie genetiků z univerzit v Utahu a Pittsburghu. Jejich výsledky ukazují, že lidé mají geny pro plné osrstění. Jenže evoluce je vyřadila z provozu.

Teorie o ztrátě

Různá zvířata se od sebe v chlupatosti významně liší – jemná srst angorského králíka je něco úplně jiného než ostré štětiny divočáka. Ale podobně se od sebe liší i „bezsrstost“. Lidé sice mají na hlavě vlasy a k tomu několik menších ostrůvků chlupů, ale celkově je ochlupení na těle méně nápadné, takže spadáme do kategorie „bezsrstých“. Sloni mají srst sice také, ale je jen řídká, prasata ji mají zase téměř průsvitnou a mroži disponují chlupy jen na jediném místě – v podobě majestátního kníru.

Ústup srsti má své výhody. Bez husté srsti se sloni v horkém podnebí snáze ochlazují a mroži a další mořští savci zase bez námahy plavou ve vodě. A proč o ni přišli lidé? Je to sice základní otázka, ale odpověď na ni překvapivě věda stále ještě úplně nezná. Obecně přijímanou teorií je, že když se naši předkové přestěhovali z chladných stinných lesů do savany, vyvinuli si nový způsob termoregulace. Ztráta srsti jim umožnila lovit přes den na horkých pastvinách, aniž by se přehřáli. Problémem této hypotézy je, že v těchto horkých oblastech žijí primáti, kteří o srst nepřišli, například paviáni.